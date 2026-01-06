Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 10:39

Пустующие дачи влетят россиянам в копеечку

Чаплин: в России начали действовать штрафы за неиспользование дач

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

С 2026 года россиян начнут штрафовать за неиспользование дачной земли, а также борщевик, рассказал депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. В беседе с «Российской газетой» он подчеркнул, что штрафы от 1% до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не менее 20 тысяч рублей, грозят тем, кто не используют землю более трех лет.

В особых случаях законодательство допускает возможность принудительного изъятия таких неосвоенных земель через суд. Это мера, направленная на то, чтобы земля использовалась по назначению, а не простаивала, — сообщил он.

Кроме того, с марта 2026 года собственники должны контролировать распространение опасных сорняков, таких как борщевик Сосновского. За нарушение этих правил предусмотрены штрафы: для граждан – от 20 до 50 тысяч рублей.

До этого юрист и эксперт по землепользованию Надежда Локтионова рассказала, что в 2026 году выявление заброшенных и неиспользуемых земель станет проще благодаря цифровизации государственного надзора. При этом она также предупредила об административных штрафах для собственников загородной недвижимости.

дачи
штрафы
депутаты
борщевики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самолет не смог приземлиться в Новосибирске с пятой попытки
В страшном ДТП погибли двое взрослых россиян и маленький ребенок
Названы четыре требования Трампа к сменщице Мадуро
Мачадо назвала Трампа достойным премии мира за арест Мадуро
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 января: где сбои в России
Волчанск, Озерное, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 6 января
Из-за наводнения в Индонезии погибло не менее 14 человек
Стало известно, о чем Нетаньяху попросил Путина
В США раскрыли ответственных за атаки на Херсонщину и резиденцию Путина
Названо российское оружие, которое способно уничтожить военно-морскую базу
«Будет тебя не хватать»: под Архангельском разбилась 35-летняя блогерша
Пенсионерам в России сообщили приятную новость о работе
«Крикливый карлик»: Клишас оценил претензии Дании на Гренландию
Силовики сорвали эротическое новогоднее шоу в Москве
Девочка пришла к соседу зарядить телефон и ее изнасиловали
Домашний спортзал: требования к помещению, необходимый минимум инвентаря
Сын обезглавил мать, выбросил ее голову в поле и пошел гулять по деревне
Разгрузка на овощах: главные правила, о которых вы не знали
Худейте с комфортом: как полюбить разгрузочный день на гречке
В США предсказали смену глав в трех странах из-за Украины
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.