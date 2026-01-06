Пустующие дачи влетят россиянам в копеечку

С 2026 года россиян начнут штрафовать за неиспользование дачной земли, а также борщевик, рассказал депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. В беседе с «Российской газетой» он подчеркнул, что штрафы от 1% до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не менее 20 тысяч рублей, грозят тем, кто не используют землю более трех лет.

В особых случаях законодательство допускает возможность принудительного изъятия таких неосвоенных земель через суд. Это мера, направленная на то, чтобы земля использовалась по назначению, а не простаивала, — сообщил он.

Кроме того, с марта 2026 года собственники должны контролировать распространение опасных сорняков, таких как борщевик Сосновского. За нарушение этих правил предусмотрены штрафы: для граждан – от 20 до 50 тысяч рублей.

До этого юрист и эксперт по землепользованию Надежда Локтионова рассказала, что в 2026 году выявление заброшенных и неиспользуемых земель станет проще благодаря цифровизации государственного надзора. При этом она также предупредила об административных штрафах для собственников загородной недвижимости.