11 марта 2026 в 05:46

Клумба, как в сказке об аленьком цветочке: растения с насыщенно-красными бутонами

Фото: D-NEWS.ru
Мечтаете о клумбе, пылающей алыми красками, как в сказке об аленьком цветочке? Посадите цветы с насыщенно-красными бутонами.

Георгины — короли осеннего сада с огромными махровыми соцветиями всех оттенков красного. Сорта «Спартакус», «Кенора Макори» или «Американ Сансет» поражают размерами и глубиной цвета, превращая клумбу в настоящий пожар. Другой беспроигрышный вариант — лилейник гибридный, например, сорт «Чикаго Санрайз», чьи крупные, как звезды, цветки горят алым пламенем все лето.

А для любителей обильного цветения подойдет флокс метельчатый «Мисс Джоплин» с его ярко-красными соцветиями и божественным ароматом. Эти растения не только дарят яркие краски, но и неприхотливы в уходе и радуют своим цветением долгие годы.

Ранее был назван цветок, который сам формируется в идеальный шар без стрижки.

Дарья Иванова
Д. Иванова
