Чудо-цветок: сам формируется в идеальный шар, не требуя ни фигурной стрижки, ни особого ухода

Хотите украсить сад растением, которое само формируется в идеальный шар, не требуя ни фигурной стрижки, ни особого ухода? Посадите астру кустарниковую — это настоящая находка для ленивых садоводов.

Это многолетнее растение удивительно тем, что от природы растет плотным, компактным кустом сферической формы, достигая 30–50 сантиметров в высоту. В течение всего лета кустик радует глаз густой зеленой листвой, а ближе к осени, в августе–сентябре, превращается в сплошное цветущее облако, сплошь усыпанное мелкими ромашковидными соцветиями белого, розового, сиреневого или голубого оттенков. Цветение длится до самых заморозков, добавляя саду красок, когда большинство растений уже отцвели.

Эта астра не требует формирующей обрезки — генетически заложенная форма шара сохраняется годами. Она зимостойка, не боится засухи и прекрасно растет на солнечных местах и в полутени. Этому чудо-цветку нужен лишь минимальный уход: полив в сильную жару и редкие подкормки.

