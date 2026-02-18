Зимняя Олимпиада — 2026
Цветок для тех, кто считает, что у него тяжелая рука: неудачи в посадках останутся в прошлом

Фото: D-NEWS.ru
Неудачи в саду останутся в прошлом, если вы посадите бархатцы — это главный цветок для тех, кто считает, что у него тяжелая рука. Эти растения обладают поразительной жизнестойкостью и готовы цвести в суровых условиях.

Они не боятся жары, легко переносят засуху, растут практически на любой почве и редко поражаются вредителями благодаря своему специфическому аромату. Бархатцы радуют садоводов непрерывным цветением с июня до первых осенних заморозков, образуя плотные кустики, усыпанные яркими солнечными, оранжевыми, красными или бордовыми цветками. Они не требуют сложного ухода: достаточно редкого полива в сильную засуху и периодического удаления увядших соцветий, чтобы стимулировать появление новых бутонов.

Бархатцы можно выращивать как посевом семян прямо в грунт, так и через рассаду, они быстро всходят и активно наращивают зеленую массу. Эти цветы — идеальный выбор для начинающих, людей с хроническим недостатком времени или для тех, кто просто хочет гарантированно красивый результат без лишних хлопот.

