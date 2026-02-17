Зимняя Олимпиада — 2026
Фото: D-NEWS.ru
Не знаю мороки с посадкой цветов: кидаю эти семена на землю — вырастают сами! Для всех, у кого нет времени или опыта, но есть мечта о ярком саде, существуют цветы-самосейки.

Это настоящие спасители: их семена достаточно один раз рассыпать по поверхности взрыхленной земли и слегка прибить граблями. Дальше природа сделает все сама. Дождь и солнце пробудят их к жизни, а осенью они сбросят новые семена, чтобы повторить цикл в следующем году.

Идеальны для такой беззаботной посадки однолетники: настурция, которая быстро создаст цветущий ковер и отпугнет вредителей; неприхотливые васильки и календула с их жизнерадостными цветами; изящная космея, парящая на тонких стеблях; и ароматный табак, раскрывающийся к вечеру. Эти растения не боятся засухи, практически не болеют и цветут все лето без вашего участия. Просто дайте им немного свободы — и они ответят потрясающей красотой.

Ранее был назван многолетник, который цветет в полутени и тени, на влажных, тяжелых почвах у забора или строений.

Дарья Иванова
