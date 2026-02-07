Чудо-многолетник: цветет в полутени и тени, на влажных, тяжелых почвах у забора или строений

Этот чудо-многолетник обладает почти магической живучестью и при этом невероятно декоративен и гарантированно приживется даже у начинающего садовода. И все это о вербейнике точечном.

Его главное преимущество — он процветает там, где многие капризные цветы чахнут: в полутени или даже тени, на влажных, тяжелых почвах у забора или строений, где другие просто не растут. Посадка элементарна: весной купите саженец в горшке и высадите его в подготовленную лунку, обильно полив. После укоренения он не требует почти никакого ухода, кроме полива в сильную засуху.

С июня по август вербейник выпускает высокие (до 60–80 см) прямые цветоносы, густо усыпанные ярко-желтыми звездчатыми цветками, похожими на маленькие солнышки. Растение быстро образует плотную, но неагрессивную куртину с красивыми ланцетными листьями, которая отлично скрывает неприглядные места и не дает расти сорнякам. Он абсолютно зимостоек, не болеет и не интересует вредителей.

