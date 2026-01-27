Пышное цветение дважды за лето: двулетние и многолетние растения с минимальным уходом

Хотите, чтобы ваш сад украшало пышное цветение дважды за лето? Для этого нужно выбрать правильные растения и знать несколько простых агротехнических приемов.

Идеальным решением станут двулетние и многолетние цветы, которые при минимальном уходе способны дать эффектную вторую волну бутонов. Одним из самых ярких и неприхотливых кандидатов считается виола. Этот невысокий, но поразительно разноцветный двулетник зацветает рано весной и может цвести до июля, а затем — после небольшой паузы — снова порадовать яркими цветками ближе к осени. Для этого достаточно после первой волны цветения провести стрижку: укоротить вытянувшиеся побеги примерно наполовину.

Еще один надежный вариант — гвоздика турецкая. Если вы предпочитаете многолетники, обратите внимание на эхинацею и шалфей дубравный. Эти солнцелюбивые и засухоустойчивые растения цветут с середины лета, а регулярная обрезка увядших цветков (декапитация) значительно продлевает период их цветения, практически исключая паузу.

