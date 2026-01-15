Атака США на Венесуэлу
Дачники проходят мимо, а зря: выносливый многолетник, который десятилетиями растет без ухода

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Среди садовых растений есть настоящие жемчужины, которые незаслуженно обделены вниманием. Один из таких забытых героев — астильба. Дачники проходят мимо, а зря! Этот выносливый многолетник десятилетиями растет без ухода.

Астильба обладает редким сочетанием декоративности и феноменальной выносливости. Она прекрасно чувствует себя в тени и полутени, где многие другие цветы просто отказываются цвести. С июня по август она выпускает роскошные пушистые метелки-соцветия белого, розового, красного или сиреневого цвета, которые парят над ажурной резной листвой.

Но главное ее достоинство для дачника — невероятная неприхотливость. Астильба влаголюбива, что делает ее идеальным растением для сырых, теневых уголков сада, но при этом она морозостойка, не болеет и не требует сложного ухода. Она может расти на одном месте много лет, с каждым сезоном становясь только пышнее.

Ранее был назван цветок для занятых: посадил весной и забыл, а он цветет без ухода и полива.

