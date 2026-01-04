Атака США на Венесуэлу
Цветок для занятых: посадил весной и забыл, а он цветет без ухода и полива

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Каждый дачник в 2026 году должен посадить портулак крупноцветковый. Этот цветок идеален для занятых садоводов: посадил весной и забыл, а он цветет без ухода и полива.

Портулак заслуженно считается фаворитом среди летников и идеально подходит тем, кто хочет яркий, но при этом неприхотливый сад. Это почвопокровное растение образует сплошной ковер из сочной зелени, усыпанный яркими шелковистыми цветками, похожими на миниатюрные розочки. Его главный секрет — феноменальная выносливость. Портулак обожает солнце, прекрасно растет даже на бедной почве, устойчив к жаре и не боится пропусков в поливе, так как накапливает влагу в своих мясистых листьях.

Семена сеют прямо в грунт в мае, когда почва прогреется, а цвести он начинает уже в начале лета и продолжает до осенних заморозков. Посадив это растение, вы гарантированно получите неувядающую красоту с минимальными хлопотами.

Ранее было названо растение, которое цветет даже в густой тени с начала лета до самых заморозков.

