24 декабря 2025 в 09:32

Цветет даже в густой тени с начала лета до самых заморозков: цветок-находка для темного сада

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Для украшения тенистых уголков сада, где большинству цветов не хватает солнца, идеально подойдет однолетнее растение — бальзамин Уоллера, также известный как ванька мокрый.

Этот цветок способен пышно и непрерывно цвести с начала лета до самых заморозков даже в густой тени, куда почти не проникают солнечные лучи. Бальзамин образует компактные, ветвистые кустики, сплошь усыпанные яркими, похожими на маленькие розочки цветками белого, розового, красного, оранжевого или лилового оттенка. Он неприхотлив, но любит влагу и регулярный полив, за что и получил свое народное название.

Его можно высаживать в кашпо, вазоны или прямо в грунт под деревьями и кустарниками, создавая яркие цветущие пятна там, где другие растения отказываются цвести. Это настоящий цветок-находка для темного сада.

Ранее был назван многолетник, который цветет как в аномальную жару, так и в прохладное дождливое лето.

