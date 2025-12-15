Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 09:28

Цветет как в аномальную жару, так и в прохладное дождливое лето: выносливый многолетник

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Цветком, стабильно цветущим в любую погоду, является эхинацея пурпурная — выносливый многолетник, который демонстрирует пышное и длительное цветение как в аномальную жару, так и в прохладное дождливое лето.

Ее крупные яркие ромашки с выпуклой сердцевиной украшают сад с июля по сентябрь, не теряя формы. Секрет успеха эхинацеи — глубокая корневая система, помогающая переносить засуху, и высокая зимостойкость. Она не вымерзает, не выпревает и при минимальном уходе (достаточно посадить на солнце) годами растет на одном месте, лишь наращивая мощь.

Растение устойчиво к ветру и дождю, а после цветения его сухие шарики-шишки украшают зимний сад. Это идеальный выбор для малотребовательного, но эффектного цветника, который будет радовать вас независимо от капризов природы.

Ранее был назван многолетник, который приживается даже в снегу: зацветет первым на участке.

Проверено редакцией
Читайте также
Оливье без картошки и горошка — полезный вариант, который не оставит равнодушным: ПП-салат к праздничному столу
Общество
Оливье без картошки и горошка — полезный вариант, который не оставит равнодушным: ПП-салат к праздничному столу
Почему мясо по-французски не из Франции, как изменился оригинальный рецепт и при чем тут оливье: история легендарного блюда
Общество
Почему мясо по-французски не из Франции, как изменился оригинальный рецепт и при чем тут оливье: история легендарного блюда
Необычный хлеб, который удивит всех: простой рис превращается в пушистую домашнюю выпечку — старинный рецепт, который стоит вернуть
Общество
Необычный хлеб, который удивит всех: простой рис превращается в пушистую домашнюю выпечку — старинный рецепт, который стоит вернуть
Многолетник для дачников выходного дня: пышное облако цветов без единой обрезки
Общество
Многолетник для дачников выходного дня: пышное облако цветов без единой обрезки
Цветок для занятых дачников: посадил и забыл — цветет без полива и ухода
Общество
Цветок для занятых дачников: посадил и забыл — цветет без полива и ухода
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Важный закон о работе коллекторов готовят в России
Раскрыт «сюрприз», который Метревели подготовила для РФ на посту главы MI6
В МЧС уточнили данные о пропавших в Пермском крае туристах
Зеленский поставил крест на одной идее Трампа
Россиян предупредили об ощутимых налогах в 2026 году
В Россельхозбанке рассказали, сколько мандаринов съедают в России
Раскрыты подробности о маршруте в Пермском крае, где исчезли туристы
Гастроэнтеролог рассказал, сколько можно выпить на Новый год
Удары по Украине сегодня, 15 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Стало известно, где живет и чем занимается экс-лидер Сирии Асад
МИД России напомнил Западу о причастности к убийствам журналистов
Каллас отчиталась о выполнении ЕС одного обещания Украине
Раскрыты новые детали по делу о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево
Пропавших туристов в российском регионе будут искать с помощью технологий
Ветеринар дал советы, как уберечь лапы собаки от дорожных реагентов
«Уничтожение либо плен»: военэксперт о сроках освобождения Гуляйполя
Каллас сделала заявление по российским активам на фоне иска Центробанка
«Был замечательным»: певец Осин эмоционально высказался о смерти Оганезова
Фаза Луны сегодня, 15 декабря: ленимся, закаляемся, судимся
В Молдавии раскрыли, о чем Кишинев умолял Международный валютный фонд
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.