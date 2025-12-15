Цветет как в аномальную жару, так и в прохладное дождливое лето: выносливый многолетник

Цветком, стабильно цветущим в любую погоду, является эхинацея пурпурная — выносливый многолетник, который демонстрирует пышное и длительное цветение как в аномальную жару, так и в прохладное дождливое лето.

Ее крупные яркие ромашки с выпуклой сердцевиной украшают сад с июля по сентябрь, не теряя формы. Секрет успеха эхинацеи — глубокая корневая система, помогающая переносить засуху, и высокая зимостойкость. Она не вымерзает, не выпревает и при минимальном уходе (достаточно посадить на солнце) годами растет на одном месте, лишь наращивая мощь.

Растение устойчиво к ветру и дождю, а после цветения его сухие шарики-шишки украшают зимний сад. Это идеальный выбор для малотребовательного, но эффектного цветника, который будет радовать вас независимо от капризов природы.

