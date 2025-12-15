Погода в Москве во вторник, 16 декабря: ждать ли ливней со снегом и холода

Погода в Москве во вторник, 16 декабря: ждать ли ливней со снегом и холода

В Москве и Московской области завтра, 16 декабря, ожидаются осадки в виде мокрого снега, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на вторник?

Какая погода будет в Москве 16 декабря

В Москве завтра, 16 декабря, ожидаются заморозки до -9 градусов в ночные часы.

«16 декабря будет облачная погода. Осадки, дождь, переходящий в мокрый снег. Местами гололед. Температура в Москве ночью — от -7 до -9 градусов, по области — от -7 до -12 градусов. Ветер юго-западный и западный, 5–10 м/с. Температура днем в Москве — от -0 до -2 градусов, по области — от +1 до -4 градусов. Гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что во вторник в российскую столицу придет потепление.

«Во вторник столбики термометров устремятся в зону оттепелей, и понедельник останется во главе списка самых холодных дней с начала зимы как минимум до середины третьей декады декабря», — заявил синоптик.

По данным метеорологических центров, ночь на вторник в Москве начнется с мороза в -9 градусов, но уже к 6:00 утра температура поднимется до -2 градусов. Дневная температура составит от -1 до + 2 градусов. Главной особенностью дня станут осадки, характер которых будет меняться вместе с температурой. Утром возможен снег, который в течение дня, по мере потепления, будет переходить в мокрый снег и дождь. Атмосферное давление будет стабильным, около 751–752 мм ртутного столба.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 16 декабря

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 декабря в Санкт-Петербурге ожидаются осадки в виде снега и мороси.

«16 декабря будет облачная с прояснениями погода. Ночью дождь, днем временами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью — от 0 до +2 градусов. Температура воздуха днем — от +4 до +6 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо повышаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал, что во вторник придет волна потепления.

«Завтра все исчезнет, снова будет +5 градусов, а дождь смоет все небольшие запасы снега. Жалко, конечно, но природа в этом году не настроена давать нам зиму в декабре. Вся начавшаяся неделя снова будет теплой, с фоном температуры воздуха от +2 до +5 градусов и минимальными перепадами температуры от ночи к дню», — отметил метеоролог.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 15 декабря: что завтра, эмоциональные перегрузки

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 декабря: где сбои в РФ

Что будет с рублем? Курс сегодня, 15 декабря, что с долларом, евро и юанем