Цветет 4 месяца без остановки даже в полутени: быстрорастущий многолетник

Если вы ищете растение с поистине марафонским цветением, ваш выбор — великолепная энотера кустарниковая (ослинник). Она цветет 4 месяца без остановки даже в полутени.

Этот удивительный многолетник способен цвести безостановочно с начала июня и до самых заморозков в сентябре — октябре, покрываясь сотнями ярко-желтых, лимонных или розовых цветков, которые подобно фонарикам раскрываются во второй половине дня и вечером, наполняя сад тонким ароматом. Энотера абсолютно неприхотлива: она засухоустойчива, зимостойка, не требует плодородной почвы и цветет даже в полутени.

Ее быстрорастущие кусты с серебристо-зеленой листвой создают пышные куртины, которые не теряют декоративности весь сезон. Достаточно посадить ее один раз — и она будет десятилетиями радовать вас своим фейерверком красок, не требуя практически никакого ухода, кроме обрезки отцветших побегов для стимуляции новой волны бутонов.

