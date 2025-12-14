Россиянам назвали сроки победы над пришедшим из Китая опасным гриппом

Распространение гонконгского гриппа в России продолжится до конца года, заявил в беседе с ТАСС доцент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Сергей Вознесенский. По его словам, процесс прекратится только благодаря длинным новогодним праздникам.

В новогодние праздники, в первые две недели января, пойдет значительный спад, так как люди перестанут ходить на работу и на учебу. Не замечая, люди сами создадут себе самоизоляцию, в результате которой распространение прекратится, — объяснил собеседник агентства.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко выразил мнение, что появление гонконгского гриппа в России не должно вызывать паники среди населения. Однако существует группа людей, для которой эта инфекция представляет реальную угрозу, подчеркнул он. Речь идет о гражданах с тяжелыми хроническими заболеваниями.

До этого стало известно, что в Дагестане двое человек, заболевшие гонконгским гриппом, умерли от его последствий. По предварительным данным, погибшие не были привиты. Всего в республике зафиксирован 61 случай заражения. Среди симптомов гонконгского гриппа — повышение температуры до 39-40 градусов, слабость, головная боль, боль в горле и кашель.