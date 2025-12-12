В Дагестане двое человек умерли от последствий гонконгского гриппа

В Дагестане двое человек, заболевшие гонконгским гриппом, умерли от последствий, пишет Telegram-канала SHOT. По сообщению источника, погибшие не были привиты.

По информации регионального Роспотребнадзора, всего в республике зафиксирован 61 случай заражения в текущий эпидсезон ОРВИ. В ведомстве напомнили, что среди симптомов гонконгского гриппа — повышение температуры тела до 39-40 градусов, слабость, головная боль, а также боль в горле и кашель.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, что сообщения о сверхагрессивном и неуязвимом к вакцинации вирусе гриппа не соответствуют действительности. Циркулирующий в России штамм H3N2 не подвергался критическим мутациям, сохранил чувствительность к противовирусным препаратам и распознается всеми тест-системами.

Также глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что заболеваемость гриппом в России может значительно вырасти в новогодние праздники. Она отметила, что большой риск связан с тем, что люди не обращаются за медпомощью своевременно. По ее словам, ведомство принимает меры для контроля ситуации с распространением вируса.