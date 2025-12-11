Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 17:03

Роспотребнадзор высказался о неуязвимом и сверхагрессивном вирусе-мутанте

Роспотребнадзор опроверг слухи о сверхагрессивном и неуязвимом к вакцине гриппе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сообщения о сверхагрессивном и неуязвимом к вакцинации вирусе гриппа не соответствуют действительности, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве подчеркнули, что циркулирующий в России штамм H3N2 не подвергался критическим мутациям, сохранил чувствительность к противовирусным препаратам и распознается всеми тест-системами.

Официальных данных, подтверждающих какую-либо циркуляцию «нового, сверхагрессивного, мутировавшего варианта, невосприимчивого к вакцинации», информацию о котором распространило электронное СМИ, на текущий момент нет. Роспотребнадзор направил официальный запрос в адрес электронного СМИ, распространившего соответствующую информацию, — сказано в сообщении.

Надзорный орган обратил внимание, что в России наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, однако эпидемиологическая ситуация находится под контролем. По данным мониторинга, эпидемические пороги по заболеваемости превышены в 17 регионах, но в большинстве случаев рост оценивается как умеренный.

В ведомстве подчеркнули, что вакцинация остается самой эффективной мерой профилактики, так как среди привитых заболеваемость составляет лишь 0,02%, а тяжелые формы болезни практически не регистрируются. Значительного роста госпитализаций с тяжелым течением гриппа ни в одном регионе не отмечено.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что заболеваемость гриппом в России может значительно вырасти в новогодние праздники. Она отметила, что большой риск связан с тем, что люди не обращаются за медпомощью своевременно. По ее словам, ведомство принимает меры для контроля ситуации с распространением вируса.

