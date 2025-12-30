Терапевт дал советы, как облегчить симптомы гриппа

Обильное теплое питье, постельный режим и контроль температуры тела помогут облегчить симптомы гриппа, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» терапевт Иван Еременко. Он предостерег от спиртовых растираний и ингаляций с кипятком — эти процедуры могут лишь ухудшить состояние.

Обильное теплое питье способствует снижению интоксикации и поддерживает нормальную работу слизистых оболочек дыхательных путей. Теплые напитки с шиповником, морсы, мед, отвары ромашки или липы способны частично облегчать симптомы за счет противовоспалительного и потогонного эффекта, — уточнил Еременко.

Он добавил, что при резком ухудшении состояния следует незамедлительно обратиться к врачу. Среди тревожных признаков он выделил одышку, лихорадку свыше трех суток, сильную слабость и нарушение сознания.

Ранее сообщалось, что в России сохраняется сезонный уровень заболеваемости респираторными инфекциями, среди вирусов гриппа доминирует штамм A (H3N2), известный как гонконгский. При этом в стране зафиксирован высокий охват вакцинацией — прививки сделали 54,8% населения.