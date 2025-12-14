Слюсарь раскрыл подробности об атаке БПЛА на Ростовскую область Слюсарь: силы ПВО отразили атаку БПЛА на Каменск и три района Ростовской области

В ночное время в нескольких районах Ростовской области была отражена атака беспилотных летательных аппаратов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди местного населения нет.

Атака БПЛА отражена ночью в Каменске, Каменском, Усть-Донецком и Милютинском районах. Люди не пострадали, — написал Слюсарь.

Системы противовоздушной обороны были задействованы для отражения воздушной угрозы. Точное количество беспилотников и их тип в сообщении не указываются.

Губернатор отметил, что информация о возможных последствиях на земле, включая повреждения инфраструктуры, в настоящее время уточняется силами оперативных служб. Ситуация в указанных районах находится под контролем.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проинформировал, что над регионом силами противовоздушной обороны уничтожены беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины. Он не уточнил, над какими районами сбили дроны, сколько их было и к какому типу они принадлежали.