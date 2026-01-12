Атака США на Венесуэлу
«Молодежь хочет фактуру»: Мизулина призвала показать «пруфы» об иноагентах

Мизулина предложила обнародовать для россиян все факты об иноагентах

Обнародование всех фактов об иноагентах поможет россиянам понять ситуацию с их статусом, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, которые приводит ТАСС, лишь с помощью этих доказательств жители РФ поймут, какой вред приносят государству иностранные агенты.

Молодежь хочет видеть фактуру, пруфы, как они говорят… Встретился с представителями какого-то посольства? Покажите видео. Получил деньги? Покажите выписку с банковского счета или как он обменивал иностранную валюту где-то в обменнике, — отметила она.

Ранее сообщалось, что блогеров-мужчин с женскими атрибутами одежды и аксессуаров, а также трансгендеров (ЛГБТ — движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) могут признать иноагентами. По словам зампредседателя Всемирного русского народного собора и председателя движения «Россия Православная» Михаила Иванова, под видом так называемого коучинга данные деятели продвигают идеи, чуждые гражданам РФ. В частности, деятельность этих лиц, часто финансируемая или вдохновляемая из иностранных источников, направлена на подрыв морального здоровья нации, уверен Иванов.

