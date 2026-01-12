На Украине начали развеивать миф о «великом» Буданове РИА Новости: на Украине начали критиковать Буданова за прошлые просчеты

На Украине развернулась критика в адрес нового главы офиса президента страны Кирилла Буданова, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, политика обвиняют в серьезных просчетах, допущенных на посту руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Уже и на Украине начали развенчивать мифы о «великом» Буданове и его ГУР, — сказал источник.

По информации собеседника агентства, ГУР под руководством Буданова вместо сбора и анализа информации сосредоточилось на пропаганде. В российских силовых структурах заявили, что ведомство «снимало „переможные“ ролики, нацеленные на поднятие боевого духа оболваненных украинцев».

Так, критики указывают, что ГУР провалило ключевую задачу. По некоторым данным, разведка даже не проинформировала президента Владимира Зеленского о начале СВО, хотя офицеры докладывали об этом Буданову.

То есть Буданов не сумел даже проанализировать разведданные, которые ему предоставили его подчиненные, — пояснил источник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел нового главу своего офиса Кирилла Буданова в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Одновременно из персонального состава совета был выведен Олег Иващенко. Кадровое назначение стало частью ранее начатых перестановок в руководящем аппарате.