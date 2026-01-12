Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 09:48

На Украине начали развеивать миф о «великом» Буданове

РИА Новости: на Украине начали критиковать Буданова за прошлые просчеты

Кирилл Буданов Кирилл Буданов Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

На Украине развернулась критика в адрес нового главы офиса президента страны Кирилла Буданова, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, политика обвиняют в серьезных просчетах, допущенных на посту руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Уже и на Украине начали развенчивать мифы о «великом» Буданове и его ГУР, — сказал источник.

По информации собеседника агентства, ГУР под руководством Буданова вместо сбора и анализа информации сосредоточилось на пропаганде. В российских силовых структурах заявили, что ведомство «снимало „переможные“ ролики, нацеленные на поднятие боевого духа оболваненных украинцев».

Так, критики указывают, что ГУР провалило ключевую задачу. По некоторым данным, разведка даже не проинформировала президента Владимира Зеленского о начале СВО, хотя офицеры докладывали об этом Буданову.

То есть Буданов не сумел даже проанализировать разведданные, которые ему предоставили его подчиненные, — пояснил источник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел нового главу своего офиса Кирилла Буданова в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Одновременно из персонального состава совета был выведен Олег Иващенко. Кадровое назначение стало частью ранее начатых перестановок в руководящем аппарате.

Кирилл Буданов
Украина
ГУР МО Украины
критика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дизайнер рассказала, какая одежда чаще всего визуально полнит
В Сети появились кадры драки на концерте Меладзе
Mattel выпустила куклу Барби с аутизмом
На популярном кемеровском курорте остановили работу канатной дороги
«Должны уважаться»: в Китае «осадили» США за притязания на Арктику
Рекордные снегопады на Аляске привели к затоплению судов
Политолог ответил, рискнут ли США начать военную операцию в Иране
Россияне назвали источник опоры в сложных ситуациях
Встреча с медузой чуть не оставила женщину без ноги
Лучший рецепт греческого салата: простой и оригинальный вариант
Подозреваемый в шпионаже экс-министр получил политическое убежище в Венгрии
Стало известно, сколько денег Долина может задолжать Лурье из-за жилья
«Могут стать целью»: в Британии раскрыли последствия слов Хили о Путине
В России «упал» СДЭК
Бешеная рысь напала на ребенка в детском лагере под Уфой
Удары по Украине сегодня, 12 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 12 января: что завтра, повышенное давление, боли
Вместо песочного печенья — творожные звездочки с лимонной цедрой. Рассыпчатые, нежные и очень душистые
В Стамбуле из-за наркоскандала начали сносить пятизвездочный отель
На Западе признали, что Европа впала в зависимость от спутников США
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.