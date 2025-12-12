Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Пора оставить в прошлом простые бутерброды со шпротами и удивить гостей по-настоящему изысканной, но при этом очень доступной закуской. Этот рулет из лаваша сочетает в себе благородный вкус слабосоленой семги и нежность сливочного сыра, создавая впечатление дорогого ресторанного блюда. Его секрет в простой, но эффектной подаче: когда вы нарежете готовый рулет на аккуратные кружочки, на столе появится целая тарелка элегантных закусок с красивым спиральным рисунком. Это идеальный вариант для праздничного фуршета или романтического ужина, который готовится за считаные минуты, но выглядит так, словно вы потратили на него полдня.

Вам понадобится: 1 большой тонкий лаваш, 200 г слабосоленой семги (филе или нарезка), 200 г сливочного сыра (типа «Филадельфия» или аналог), 1 небольшой пучок свежего укропа, сок половины лимона, молотый черный перец по вкусу. Семгу нарежьте тонкими ломтиками или разберите на небольшие кусочки, если используете филе. Укроп мелко порубите. В миске смешайте сливочный сыр, укроп, лимонный сок и перец до однородной консистенции. Лаваш разложите на рабочей поверхности. Равномерно распределите по всей площади сливочно-укропную массу, отступая от одного края 2–3 см. Сверху аккуратно выложите ломтики семги. Плотно, но аккуратно сверните лаваш в тугой рулет, начиная с края, где есть начинка. Готовый рулет плотно оберните пищевой пленкой и уберите в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь — так он хорошо пропитается и будет легко резаться. Перед подачей острым ножом нарежьте на порционные кусочки толщиной 1,5–2 см. Украсьте веточкой укропа или каперсами.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
М. Левицкая
