Идеальная жареная картошка без хлопот: простой секрет хрустящей корочки, который меняет результат с первого раза

Многие из нас хоть раз сталкивались с тем, что картошка вместо золотистой корочки выходит бледной или подгорает по краям. Оказывается, добиться ресторанного вида можно и дома, если соблюдать пару несложных правил. Этот способ проверен на практике и работает стабильно.

Для начала выбирайте клубни с гладкой кожурой, желательно красной или желтой — они лучше держат форму. Нарежьте картофель одинаковыми брусочками и обязательно обсушите бумажным полотенцем, иначе лишняя влага не даст корочке появиться. Солить заранее не стоит, это делаем только в конце. Перед жаркой слегка присыпьте кусочки мукой — она поможет создать румяный слой.

Сковорода нужна с толстым дном и высокими бортами, чтобы тепло распределялось равномерно. Масла не жалейте: его должно быть достаточно, а сама сковорода хорошо разогрета. В холодном масле картошка впитает жир и станет мягкой, а в горячем сразу подрумянится. И главное — не перегружайте сковороду, готовьте в один-два слоя, тогда каждый брусочек получит свою хрустящую корочку.

Ранее сообщалось, что перед Новым годом каждая хозяйка ищет рецепт, который был бы вкусным, эффектным и при этом без лишних хлопот. Салат «На ура» — именно такой случай. Его название говорит само за себя: готовится за считаные минуты, а съедается первым, потому что получается легким, сочным и ароматным.

