Простой салат с говорящим названием «На ура»: новогодний рецепт, который съедают первым со стола

Простой салат с говорящим названием «На ура»: новогодний рецепт, который съедают первым со стола

Перед Новым годом каждая хозяйка ищет рецепт, который был бы вкусным, эффектным и при этом без лишних хлопот. Салат «На ура» — именно такой случай. Его название говорит само за себя: готовится за считаные минуты, а съедается первым, потому что получается легким, сочным и ароматным.

В основе салата самые привычные продукты — копченый окорок, свежие овощи и яйцо. Но в этом простом наборе кроется настоящая гармония вкусов.

Копченость мяса придает блюду глубину, огурец добавляет свежести, а помидор — легкую кислинку. Майонез связывает все ингредиенты в нежную сбалансированную композицию, которую хочется есть ложкой прямо из миски.

Такой салат отлично смотрится на праздничном столе и всегда вызывает улыбки гостей. Попробуйте приготовить — и поймете, почему он называется именно так.

Оказывается, для красной икры есть недорогая и вкусная замена. Речь идет об аппетитной рыбной намазке на основе свеклы, которая исчезнет со стола в мгновение ока!