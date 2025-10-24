Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 10:27

Простой салат с говорящим названием «На ура»: новогодний рецепт, который съедают первым со стола

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Перед Новым годом каждая хозяйка ищет рецепт, который был бы вкусным, эффектным и при этом без лишних хлопот. Салат «На ура» — именно такой случай. Его название говорит само за себя: готовится за считаные минуты, а съедается первым, потому что получается легким, сочным и ароматным.

В основе салата самые привычные продукты — копченый окорок, свежие овощи и яйцо. Но в этом простом наборе кроется настоящая гармония вкусов.

Копченость мяса придает блюду глубину, огурец добавляет свежести, а помидор — легкую кислинку. Майонез связывает все ингредиенты в нежную сбалансированную композицию, которую хочется есть ложкой прямо из миски.

Такой салат отлично смотрится на праздничном столе и всегда вызывает улыбки гостей. Попробуйте приготовить — и поймете, почему он называется именно так.

Оказывается, для красной икры есть недорогая и вкусная замена. Речь идет об аппетитной рыбной намазке на основе свеклы, которая исчезнет со стола в мгновение ока!

Читайте также
Семья подсела на эти блины: готовим по-мароккански с дырочками — простой рецепт с манкой
Общество
Семья подсела на эти блины: готовим по-мароккански с дырочками — простой рецепт с манкой
Осетинский цахараджын — яркий пирог в цветах заката! Готовьте на завтрак или перекус и сохраняйте рецепт
Общество
Осетинский цахараджын — яркий пирог в цветах заката! Готовьте на завтрак или перекус и сохраняйте рецепт
Приманиваем турка: рецепт менемена — готовим яичницу с помидорами
Семья и жизнь
Приманиваем турка: рецепт менемена — готовим яичницу с помидорами
Муж хочет каждый день: горбуша в духовке с картошкой — суперблюдо
Семья и жизнь
Муж хочет каждый день: горбуша в духовке с картошкой — суперблюдо
Предельная нежность и тепло очага: готовим пирожки с творогом и курагой
Семья и жизнь
Предельная нежность и тепло очага: готовим пирожки с творогом и курагой
рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гастроэнтеролог предупредила, кому опасно употреблять макароны
Губернатор раскрыл, кто выплатит семьям погибших в Копейске 120 млн рублей
Банда россиян попалась на подделке документов для нелегальных мигрантов
«Прости, что мешала»: сын Дубцовой сменил фамилию
Мужчина погиб в ДТП по дороге на кладбище
Миронов призвал реформировать российскую систему здравоохранения
Еще одна страна готова организовать саммит России и США
СК квалифицировал атаку БПЛА в Красногорске как теракт
В российской армии появилась робототехническая платформа для БПЛА
Запеченная горбуша с ароматным луком: рецепт, который покорит всех
«Пользы для Запада нет»: раскрыта причина желания Европы разделить Украину
В Британии утешают Украину, что потеря Донбасса — не так уж и плохо
Словакия не собирается финансировать Украину
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 октября: где сбои в РФ
Министру обороны доложили о крупном успехе российской армии в ДНР
Приманиваем турка: рецепт менемена — готовим яичницу с помидорами
В США арестовали учительницу, четырежды совратившую школьника
Политолог оценил риски для мирных переговоров от новых санкций США
ВСУ расстреляли сослуживцев за отказ идти против армии России
ЦИК обратился в Генпрокуратуру из-за одного решения губернатора Балицкого
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.