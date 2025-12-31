Новый год — 2026
Медовик на Новый год не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Вены — нужен шоколад, миндаль и абрикосовый конфитюр

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот торт — дань уважения знаменитой венской кухне, где глубина шоколада, нежность миндаля и фруктовая кислинка абрикоса создают гармонию, достойную королевского бала. Вместо привычных коржей здесь — тончайшие шоколадно-ореховые пласты, а роль пропитки выполняет бархатистый конфитюр, делая десерт изысканным, но не приторным. Это элегантное завершение праздничного ужина, которое перенесет вас в уютную венскую кофейню.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 150 г муки, 150 г молотого миндаля, 200 г сливочного масла, 100 г сахара, 30 г какао, яйцо; для начинки — 350 г абрикосового конфитюра (джема); для украшения — 100 г шоколадной глазури и миндальные лепестки. Размягченное масло взбейте с сахаром, добавьте яйцо, затем просеянные муку с какао и молотый миндаль. Замесите тесто, разделите на 6–8 частей, каждый кусок раскатайте в тонкий круг на пергаменте. Выпекайте коржи при 180 °C 5–7 минут каждый. Дайте им полностью остыть. Каждый корж, кроме верхнего, смажьте тонким слоем абрикосового конфитюра, сложите стопкой. Верхний корж покройте растопленной шоколадной глазурью и сразу посыпьте миндальными лепестками. Дайте торту настояться в холодильнике не менее 8 часов для пропитки.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

