31 декабря 2025 в 18:13

Евросоюз поставил под сомнение ключевое заявление Кремля

Каллас отказалась верить в причастность ВСУ к попытке атаки на резиденцию Путина

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась верить в причастность Вооруженных сил Украины к попытке атаковать государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. В соцсети X она заявила, что сообщения об украинских беспилотниках, нацеленных на Валдай, — это якобы намеренное отвлечение внимания, которое призвано сорвать прогресс в мирных переговорах по урегулированию конфликта.

Российские заявления о недавних ударах Украины по ключевым правительственным объектам на территории России являются преднамеренным отвлечением внимания, — написала Каллас.

Ранее очевидец атаки из поселка Рощино Игорь Большаков рассказывал, что звук украинских беспилотников, которые пытались атаковать резиденцию Путина, слышался со стороны Валдайского озера. По его словам, рокот БПЛА слышался с большого расстояния.

До этого начальник зенитных ракетных войск ВКС генерал-майор Александр Романенков сообщал, что для отражения атак ВСУ в Брянской, Смоленской и Новгородской областях российские военные задействовали комплексную систему обороны. Были задействованы ЗРК, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.

