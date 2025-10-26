Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 10:55

Уровень недовольства немцев властями Германии достиг рекордных значений

Bild: уровень недовольства немцев правительством Германии достиг рекордных 66%

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рейтинг доверия к правительству Германии и канцлеру Фридриху Мерцу снизился до рекордных значений, сообщает газета Bild со ссылкой на данные опроса института INSA. Согласно исследованию, 66% немцев недовольны работой властей.

66% немцев недовольны работой федерального правительства. <…> Только 25% довольны, <…> а еще 9% затруднились с ответом, — сказано в материале.

Опрос также выявил скептическое отношение граждан к перспективам правящей коалиции. Только 32% немцев верят, что правительство Мерца сможет проработать полный срок, до 2029 года, в то время как 49% сомневаются в этом.

Личный рейтинг канцлера также демонстрирует отрицательную динамику: лишь 26% населения довольны его работой, против 62% выразивших недовольство. Каждый восьмой респондент (12%) воздержался от оценки деятельности Мерца.

Ранее сообщалось, что «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые вышла на первое место в рейтинге популярности среди немецких партий. Фракция показала рекордные 27% поддержки среди населения. Согласно данным исследования, правящий блок ХДС/ХСС занимает второе место с 25% голосов. Социал-демократы (СДПГ) набрали 14%, «Зеленые» и «Левая партия» — по 11%.

