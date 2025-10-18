Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 15:07

В Германии сменилась самая популярная среди населения партия

Bild: АдГ стала самой популярной немецкой партией с рекордными 27% голосов

Фото: Global Look Press

«Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые вышла на первое место в рейтинге популярности среди немецких партий, следует из опроса института INSA для газеты Bild. Фракция показала рекордные 27% поддержки среди населения.

Партия «Альтернатива для Германии» достигла нового исторического максимума, оставив позади ХДС/ХСС. В текущем воскресном опросе партия обошла правящий блок, набрав 27%. Это самый высокий показатель за всю историю опросов INSA, — говорится в материале.

Согласно данным исследования, проведенного с 13 по 17 октября среди 1200 респондентов, правящий блок ХДС/ХСС занимает второе место с 25% голосов. Социал-демократы (СДПГ) набрали 14%, «Зеленые» и «Левая партия» — по 11%. Остальные политические силы не преодолели пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в бундестаг.

Ранее лидер АдГ Тино Крупалла призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца прекратить бездоказательные обвинения в адрес России. На выступлении в бундестаге политик заявил, что такое поведение «безответственно» и обернется лишь поляризацией общества.

