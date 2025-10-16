Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 17:33

В Германии Мерцу выдвинули требование после обвинений в адрес России

Лидер АдГ Крупалла призвал Мерца прекратить бездоказательно обвинять Россию

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Revierfoto/IMAGO/Global Look Press

Лидер «Альтернативы для Германии» (АдГ) Тино Крупалла призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца прекратить бездоказательные обвинения в адрес России. На выступлении в бундестаге, которое транслировал парламент, политик заявил, что такое поведение «безответственно» и обернется лишь поляризацией общества.

Вы должны наконец прекратить постоянно формулировать новые угрозы, не имея возможности предоставить достаточные доказательства для их обоснования, — подчеркнул Крупалла.

Сопредседатель оппозиционной партии напомнил, как Мерц предположил, что якобы российские БПЛА нарушили воздушное пространство Германии. Однако до сих пор канцлер не предоставил ни одного доказательства, которое подтверждало бы эти утверждения. По мнению Крупаллы, своим политическим дискурсом Мерц возвращается к временам холодной войны.

Канцлер ФРГ 16 октября утверждал, что Россия якобы угрожает безопасности Европы. По мнению канцлера, Москва пытается «дестабилизировать» Германию.

Ранее Мерц допустил, что Европа может утратить экономическую независимость и стать «пешкой» в руках США и Китая на международной арене. Канцлер призвал к кардинальным изменениям для сохранения конкурентных позиций ЕС.

