В Европе испугались превращения в «пешку» в руках США Мерц: Европа рискует превратиться в экономическую пешку Китая и США

Европа может утратить экономическую независимость и превратиться в «пешку» США и Китая на мировой арене, если не предпримет срочных мер, предупредил канцлер Германии Фридрих Мерц. Выступая в бундестаге перед саммитом европейских лидеров, политик призвал к кардинальным изменениям для сохранения конкурентных позиций региона, передает KP.RU.

В ближайшие недели, месяцы и, возможно, в течение нескольких лет решится, останется ли Европа независимой экономической державой в мировой экономике или станет пешкой в руках крупных экономических центров в Азии или Америке, — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отказ Европейского союза от российских энергоресурсов под давлением западных элит спровоцировал спад промышленного производства и увеличение стоимости товаров в регионе. Выступая на Российской энергетической неделе, глава государства отметил, что теперь странам Запада приходится приобретать более дорогие нефть и газ у заокеанских поставщиков.

Кроме того, доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета «Синергия» Дарья Копылова сообщила, что реализация планов Евросоюза по полному отказу от российского газа способна спровоцировать существенное экономическое падение в регионе. По ее оценкам, это решение может привести к снижению валового внутреннего продукта в течение пятилетнего периода на 20%.