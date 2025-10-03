Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 12:20

ЕС предупредили о падении ВВП на 20% из-за отказа от российского газа

Аналитик Копылова: ВВП ЕС упадет на 20% после отказа от российского газа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Планы Евросоюза по полному отказу от российского газа могут вызвать значительное падение экономики региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры инновационных и цифровых технологий Университета «Синергия» Дарью Копылову. Такое решение приведет к снижению ВВП на 20% в течение пяти лет, отметила она.

А учитывая, что США, Россия, страны Юго-Восточной Азии продолжат развиваться, потери можно оценить навскидку и в 40-50% — ведь имеют смысл только сопоставления с уровнем конкурентов, — уточнила специалист.

Ранее Евростат назвал страны Европы, которые, несмотря на разрыв дипломатических отношений с Россией, покупали у нее сжиженный природный газ. Ими стали Франция, Бельгия, Испания, Нидерланды, Португалия, Италия, Литва и Эстония.

До этого глава Белого дома Дональд Трамп заявил об отказе от введения новых санкций против России, пока европейские страны продолжают закупать нефть из России. По словам президента США, в этом вопросе он не хочет действовать в одиночку. Он напомнил, что ранее ввел пошлины в размере 25% против Индии за приобретение российской нефти, а Китай выплачивает значительные тарифы.

российский газ
Евросоюз
ВВП
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО сбила пять «Нептунов» и более 900 беспилотников ВСУ за неделю
Кинокритик объяснил кассовый успех «Дракулы» в России
Армия России нанесла массированный удар по газовым объектам Украины
Мужчина оказался на столе хирурга после укуса от жены
«Будет уголовное дело»: адвокат Кузьмин о проблемах с законом у Орбакайте
В Дании забили тревогу из-за российского корабля у острова Лангеланн
В США рассказали, как Запад воспримет готовность России к дипломатии
Переставшего дышать ветерана СВО реанимировали во время полета в Москву
В Кремле рассказали о действиях Франции в стиле британских пиратов
В Госдуме оценили шансы США передать ракеты Tomahawk Украине
«Уголовный срок»: адвокат Кузьмин о наказании Пугачевой за интервью
«Снайпер ВСУ всадил мне пулю в голову»: боец рассказал о пережитом ранении
В Китае назвали точку невозврата в отношениях США и России
«Связаны руки»: политолог о поставках США военной помощи Украине
В Петербурге мужчина пытался въехать на территорию наркодиспенсера
Российские паралимпийцы выступят под флагом страны на важных соревнованиях
На Урале дети подожгли Монумент Славы и попали на видео
Полиция Петербурга объявила в розыск стрелков по окнам жилого дома
В Британии заявили о космической битве с Россией
«Очевидный намек Трампу»: американист о заявлениях Путина на «Валдае»
Дальше
Самое популярное
Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном
Общество

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.