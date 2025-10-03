ЕС предупредили о падении ВВП на 20% из-за отказа от российского газа Аналитик Копылова: ВВП ЕС упадет на 20% после отказа от российского газа

Планы Евросоюза по полному отказу от российского газа могут вызвать значительное падение экономики региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры инновационных и цифровых технологий Университета «Синергия» Дарью Копылову. Такое решение приведет к снижению ВВП на 20% в течение пяти лет, отметила она.

А учитывая, что США, Россия, страны Юго-Восточной Азии продолжат развиваться, потери можно оценить навскидку и в 40-50% — ведь имеют смысл только сопоставления с уровнем конкурентов, — уточнила специалист.

Ранее Евростат назвал страны Европы, которые, несмотря на разрыв дипломатических отношений с Россией, покупали у нее сжиженный природный газ. Ими стали Франция, Бельгия, Испания, Нидерланды, Португалия, Италия, Литва и Эстония.

До этого глава Белого дома Дональд Трамп заявил об отказе от введения новых санкций против России, пока европейские страны продолжают закупать нефть из России. По словам президента США, в этом вопросе он не хочет действовать в одиночку. Он напомнил, что ранее ввел пошлины в размере 25% против Индии за приобретение российской нефти, а Китай выплачивает значительные тарифы.