Названы страны Европы, покупавшие в 2025 году российский газ

В 2025 году российский СПГ покупали восемь стран, включая Францию и Бельгию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Франция, Бельгия, Испания, Нидерланды, Португалия, Италия, Литва и Эстония покупали в текущем году сжиженный природный газ (СПГ) у России, передает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. Общий объем закупок составил €5,1 млрд (490 млрд рублей), что более чем на четверть выше уровня предыдущего года.

Франция вышла на первое место среди покупателей, вложив €2,1 млрд (197 млрд рублей). На второй позиции оказалась Бельгия с закупками на €1,3 млрд (128 млрд). Замыкает тройку Испания, потратившая на российский СПГ €950 млн (93 млрд рублей). Крупные объемы приобрели также Нидерланды (€678 млн (66 млрд рублей)). В течение года к числу покупателей присоединились Португалия (€73,3 млн (7 млрд рублей)), Италия (€36,3 млн (3,5 млрд рублей)), Литва (€1,8 млн (176 млн рублей)) и Эстония (€1,2 млн (117 млн рублей)).

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил об отказе от введения новых санкций против России, пока европейские страны продолжают закупать нефть из России. По словам президента, в этом вопросе он не хочет действовать в одиночку.

Журналист Брайан Макдональд написал, что ЕС установил новый рекорд по импорту сжиженного природного газа из России. Он также отметил, что европейские лидеры постоянно твердят об отказе от российских энергоносителей.

