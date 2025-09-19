Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 сентября 2025 в 10:34

В Европе зафиксировали рекорд по импорту СПГ из России

Журналист Макдональд: ЕС обновил максимум по поставкам СПГ из России

Фото: Roman Naumov/Global Look Press

ЕС установил новый рекорд по импорту сжиженного природного газа из РФ, написал в соцсети X журналист Брайан Макдональд. При этом, по его словам, Европа постоянно заявляет об отказе от российских энергоносителей.

ЕС устанавливает рекорд по импорту российского СПГ в 2025 году, — написал Макдональд.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна объявил о планах ввести полный запрет на покупку сжиженного природного газа из России. Запрет вступит в силу с 1 января 2026 года при условии, что газ не будет использован в распределительной сети. Эстонские власти считают, что это позволит участникам рынка адаптироваться к изменениям.

В свою очередь кандидат экономических наук доцент РАНХиГС Николай Кульбака выразил мнение, что запрет на импорт СПГ из России для Эстонии не вызовет значительных проблем, поскольку объемы закупок были незначительными. Он отметил, что это событие не слишком важное для РФ. При этом эксперт Финансового университета Игорь Юшков заявил, что полный запрет Эстонии на покупку российского газа — пиар-ход.

Евросоюз
Россия
СПГ
поставки
