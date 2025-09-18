Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 18:12

Энергетик указал на хитрость Эстонии в полном запрете на покупку СПГ России

Энергетик Юшков назвал чистым пиаром полный запрет Эстонии на покупку СПГ России

Полный запрет Эстонии на покупку российского газа — это не что иное, как пиар-акция, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он отметил, что Таллин уже давно не закупает российский СПГ.

На самом деле Эстония не покупает ни российский трубопроводный газ, ни российский СПГ. Поэтому это чисто фиксация того, что уже есть. Запрет как бы действует на то, чего и так не происходит. Поэтому это именно такая пиар-акция, сказать, что запрещают, хотя на самом деле этого уже и не делают, — высказался Юшков.

Он подчеркнул, что раньше эстонцы покупали российский газ с заводов Ленинградской области. Однако, по словам энергетика, еще в начале 2025 года, когда эти предприятия попали под санкции США, поставки прекратились.

Они раньше покупали наш СПГ со среднетоннажных заводов в Ленинградской области, их два — «Криогаз-Высоцк» и «Портовая СПГ». Но эти проекты в начале 2025 года попали под санкции США, и было запрещено покупать их продукцию. Эстонцы, естественно, это правило выполняют, поэтому отгрузки в Таллин прекратились, а с другого завода к ним ничего никогда и не приходило, — заключил Юшков.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что в стране введут полный запрет на закупку сжиженного природного газа из России. По его словам, санкции распространятся и на Белоруссию.

