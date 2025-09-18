Одна европейская страна собирается отказаться от российского газа

В Эстонии введут полный запрет на закупку сжиженного природного газа из России, заявил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна. По его словам, которые передает Readovka.news, санкции распространятся и на Белоруссию.

Это станет возможно только при условии, если газ не используется в распределительной сети страны. Поэтому предполагается, что нововведение вступит в силу 1 января 2026 года. По мнению эстонских властей, это предоставит участникам рынка необходимое время для ознакомления с изменениями и реструктуризации своей деятельности.

До этого министр энергетики США Крис Райт заявил, что Европейский союз может полностью прекратить импорт российского природного газа в период от шести месяцев до года. Он отметил, что техническая возможность для такого поэтапного отказа существует, хотя окончательное решение остается за странами — членами ЕС.