12 сентября 2025 в 17:53

В США раскрыли, сколько времени понадобится ЕС для отказа от газа из России

Глава Минэнерго США: ЕС способен отказаться от российского газа за полгода

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Европейский Союз может полностью прекратить импорт российского природного газа в период от полугода до года, заявил министр энергетики США Крис Райт по итогам встречи с еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном. Американский представитель отметил, что техническая возможность для такого поэтапного отказа существует, хотя окончательное решение остается за странами-членами ЕС, передает Reuters.

Я думаю, это можно было бы легко сделать в течение 12 месяцев, может быть, даже шести, — заявил Райт.

При этом министр подчеркнул, что обсуждал данный вопрос с европейским коллегой, но не может гарантировать практической реализации этих планов. По данным агентства, в текущем году на Россию может приходиться около 13% общего газового импорта ЕС.

Европейская Комиссия уже представила детализированный план по постепенному отказу от российских энергоносителей. Согласно дорожной карте, новые сделки по импорту газа из РФ и спотовые контракты должны быть прекращены до конца 2025 года. Полный запрет на поставки трубопроводного и сжиженного природного газа планируется ввести к концу 2027 года.

Ранее Крис Райт заявлял, что Соединенные Штаты планируют заменить Россию на энергетическом рынке Европы. По его словам, Вашингтон видит в регионе повышенный запрос. При этом США рассчитывают нарастить поставки в Европу не только сжиженного природного газа, но также нефти и нефтепродуктов.

США
Евросоюз
газ
Россия
