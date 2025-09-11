Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 07:36

США признались, что хотят заменить Россию на энергорынке Европы

Минэнерго США объявило о планах заменить Россию на энергетическом рынке Европы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Соединенные Штаты планируют заменить Россию на энергетическом рынке Европы, заявил американский министр энергетики Крис Райт в интервью телеканалу CNBC. По его словам, Вашингтон видит в регионе повышенный запрос. При этом США рассчитывают нарастить поставки в Европу не только сжиженного природного газа, но также нефти и нефтепродуктов.

Есть повышенный запрос [в Европе] на то, чтобы США завершили замещение российского газа. Мы увеличим экспорт СПГ, мы также увеличим экспорт нефти и нефтепродуктов, — сказал Райт.

Он добавил, что в конечном итоге США хотят доставить в Европу ядерные технологии и новые ядерные реакторы. Райт также отметил, что страны региона сами планируют полностью отказаться от импорта российского газа до конца следующего года.

Как только наступит 1 января 2027 года, российский газ поступать [в Европу] не будет, — уверен министр.

Ранее Райт рассказал, что США намерены стать ключевым поставщиком нефти и газа для стран Азии, стремясь заменить на этом рынке Россию. Американская администрация ведет активные переговоры с азиатскими государствами по данному вопросу.

США
Европа
газ
нефть
энергоресурсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
При въезде на Крымский мост со стороны Керчи собралась внушительная пробка
Белый дом обвинил демократов в поддержке преступности в США
Известную блогершу признали банкротом
Экс-полицейский назвал журналиста чмом, избил оператора и попал на видео
«Что хотели, то и творили»: Родченков о сокрытии допинговых нарушений
В Мехико резко выросло число пострадавших при взрыве автоцистерны
Врач раскрыла, передается предрасположенность к язве желудка через гены
Россиян предупредили о мошенниках, убеждающих покупать дорогие телефоны
«Поспешные и голословные заявления»: в Госдуме усомнились в словах Трампа
Нарколог ответила, существует ли безопасная доза алкоголя
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир после инцидента с БПЛА в Польше
Мошенники начали обманывать жертв через внутренние чаты в приложениях
Смерть отца во сне: к чему готовиться наяву
Президент Польши сделал важный звонок после инцидента с БПЛА
В российском городе активно ищут гуляющего по улицам лося
В Госдуме предложили серьезно ужесточить наказание за обман пенсионеров
Шпионившего за российскими военными молодого украинца сурово наказали
«Не я, а мой отец»: Кадыров рассказал о дипломатическом наследии
Названа самая популярная модель для предзаказа в линейке iPhone 17
Удар HIMARS по ДНР и ликвидация командиров: новости СВО к утру 11 сентября
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.