США признались, что хотят заменить Россию на энергорынке Европы Минэнерго США объявило о планах заменить Россию на энергетическом рынке Европы

Соединенные Штаты планируют заменить Россию на энергетическом рынке Европы, заявил американский министр энергетики Крис Райт в интервью телеканалу CNBC. По его словам, Вашингтон видит в регионе повышенный запрос. При этом США рассчитывают нарастить поставки в Европу не только сжиженного природного газа, но также нефти и нефтепродуктов.

Есть повышенный запрос [в Европе] на то, чтобы США завершили замещение российского газа. Мы увеличим экспорт СПГ, мы также увеличим экспорт нефти и нефтепродуктов, — сказал Райт.

Он добавил, что в конечном итоге США хотят доставить в Европу ядерные технологии и новые ядерные реакторы. Райт также отметил, что страны региона сами планируют полностью отказаться от импорта российского газа до конца следующего года.

Как только наступит 1 января 2027 года, российский газ поступать [в Европу] не будет, — уверен министр.

Ранее Райт рассказал, что США намерены стать ключевым поставщиком нефти и газа для стран Азии, стремясь заменить на этом рынке Россию. Американская администрация ведет активные переговоры с азиатскими государствами по данному вопросу.