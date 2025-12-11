Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 15:44

Политолог объяснил, почему США заговорили о поставках энергии РФ в Европу

Политолог Дудаков: США выгоднее поставки энергоресурсов РФ в Европу вместо КНР

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Соединенные Штаты получат больше выгоды от поставок энергоресурсов из России в Европу, чем в Китай, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, это обеспечит Вашингтону возможность сбалансировать уровень конкуренции с Пекином.

Что касается поставок энергоносителей в Европу, то для США с одной стороны эта тема может показаться несколько неожиданной, потому что американцы сами заработали немало денег на том, что поставляли свои нефтегазы в Европу взамен российских. В новой стратегии нацбезопасности этот момент тоже поднимается. И хоть американцы краткосрочно заработали на этом, долгосрочно они проиграли, потому что российские энергоносители пошли в Китай, и таким образом случилось усиление КНР, с которым теперь Штатам конкурировать сложнее, — пояснил Дудаков.

Он предположил, что США могли бы поддержать возвращение российских энергоносителей на европейский рынок, хотя и не в прежних объемах, которые наблюдались до начала СВО. По словам политолога, эти поставки могли бы осуществляться через американские компании, что позволило бы Штатам получать определенную комиссию и гарантировать безопасность экспорта.

Такой план Штаты, возможно, согласуют с европейцами и предложат нашей стороне. Но при этом, конечно, в Европе далеко не все согласны с этой деэскалацией в рамках плана США. Поэтому в ближайшей перспективе утверждение этого плана, наверное, нереалистично. Это история на более длительный период времени, — резюмировал Дудаков.

Ранее сообщалось, что американские власти представили европейским союзникам стратегию по возвращению России в глобальную экономическую систему после урегулирования ситуации на Украине. В документах также содержатся инициативы по возобновлению поставок российских энергоресурсов в Европу.

США
Европа
Россия
Китай
энергоресурсы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
