Энергетик ответил, сможет ли ЕС навсегда отказаться от нефти и газа из РФ Энергетик Юшков: Европа не решится навсегда отказаться от нефти и газа из РФ

Европа не решится навсегда отказаться от нефти и газа из России, предположил в беседе с NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, ключевой проблемой для введения тотального эмбарго остается отсутствие единства внутри самого Евросоюза.

Российскую нефть по нефтепроводу «Дружба» сейчас импортируют только две страны Евросоюза: Венгрия и Словакия. Чтобы они перестали это делать, необходимо, чтобы ЕС единогласно принял санкции против РФ. Естественно, Венгрия и Словакия голосуют против и, пользуясь своим правом вето, с 2022 года они отстаивают свое позицию в покупке российской нефти. То же самое касается и газа. Они еще и российский трубопроводный газ покупают. Поэтому сложно будет запретить импорт российского трубопроводного газа и нефти на уровне ЕС, — пояснил Юшков.

Он отметил, что история с шестым пакетом антироссийских санкций в 2022 году наглядно показала механизм блокировки. По его словам, запрет на импорт всей нефти РФ не могли принять целый месяц, пока из текста не исключили трубопроводные поставки. Он добавил, что сейчас, несмотря на давление со стороны руководства ЕС, Будапешт с высокой долей вероятности снова воспользуется своим правом вето.

Запрет на импорт всей российской нефти как по трубе, так и по морю, был включен еще в шестой пакет антироссийских санкций, который весь май 2022 года не могли принять в ЕС, потому что Венгрия его постоянно блокировала. Только когда из текста убрали трубопроводные поставки, разрешив их дальнейшее осуществление, Будапешт согласился на это. Поэтому сейчас, я думаю, Венгрия будет блокировать принятие санкций в отношении российской трубопроводной нефти, несмотря на все потуги Урсулы фон дер Ляйен (глава ЕК. — NEWS.ru), — резюмировал Юшков.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что запрет для всех стран Евросоюза закупать в России нефть и газ приведет к энергонезависимости ЕС. По ее словам, страны Европы переходят на поставки от надежных партнеров, главным образом США и Норвегии, и на выработку электричества из возобновляемых источников.