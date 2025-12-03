Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 15:07

Энергетик ответил, сможет ли ЕС навсегда отказаться от нефти и газа из РФ

Энергетик Юшков: Европа не решится навсегда отказаться от нефти и газа из РФ

Игорь Юшков Игорь Юшков Фото: Мария Девахина/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Европа не решится навсегда отказаться от нефти и газа из России, предположил в беседе с NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, ключевой проблемой для введения тотального эмбарго остается отсутствие единства внутри самого Евросоюза.

Российскую нефть по нефтепроводу «Дружба» сейчас импортируют только две страны Евросоюза: Венгрия и Словакия. Чтобы они перестали это делать, необходимо, чтобы ЕС единогласно принял санкции против РФ. Естественно, Венгрия и Словакия голосуют против и, пользуясь своим правом вето, с 2022 года они отстаивают свое позицию в покупке российской нефти. То же самое касается и газа. Они еще и российский трубопроводный газ покупают. Поэтому сложно будет запретить импорт российского трубопроводного газа и нефти на уровне ЕС, — пояснил Юшков.

Он отметил, что история с шестым пакетом антироссийских санкций в 2022 году наглядно показала механизм блокировки. По его словам, запрет на импорт всей нефти РФ не могли принять целый месяц, пока из текста не исключили трубопроводные поставки. Он добавил, что сейчас, несмотря на давление со стороны руководства ЕС, Будапешт с высокой долей вероятности снова воспользуется своим правом вето.

Запрет на импорт всей российской нефти как по трубе, так и по морю, был включен еще в шестой пакет антироссийских санкций, который весь май 2022 года не могли принять в ЕС, потому что Венгрия его постоянно блокировала. Только когда из текста убрали трубопроводные поставки, разрешив их дальнейшее осуществление, Будапешт согласился на это. Поэтому сейчас, я думаю, Венгрия будет блокировать принятие санкций в отношении российской трубопроводной нефти, несмотря на все потуги Урсулы фон дер Ляйен (глава ЕК. — NEWS.ru), — резюмировал Юшков.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что запрет для всех стран Евросоюза закупать в России нефть и газ приведет к энергонезависимости ЕС. По ее словам, страны Европы переходят на поставки от надежных партнеров, главным образом США и Норвегии, и на выработку электричества из возобновляемых источников.

Россия
Европа
энергоресурсы
Венгрия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Все меняется»: физиогномист оценил поведение Уиткоффа на переговорах
«Они вредят»: Фицо раскрыл, как проголосует Словакия в ЕС по газу из России
На Западе позабавились над евролидерами, чьи «уши горели» после речи Путина
Презерватив не спас россиянку от беременности
Большинство россиян высказались против отмены новогодних праздников
Корстин рассказала, какие достижения считает главными в своей карьере
Юрист объяснил, когда налоговики могут списывать деньги с вкладов россиян
На Украине внесли ясность о причастных к убийству сына заммэра Харькова
В Италии не смогли договориться о продлении военной помощи Украине
Стало известно о падении интереса к новогодним корпоративам
Голливудский актер заявил, что горд быть русским
В Госдуме ответили, кто должен регулировать проблемы с бездомными животными
Парламент Петербурга поддержал изменения в правилах расселения хрущевок
Юрист предупредил, когда за запуск салютов грозит штраф
Миронов перечислил главные условия для подписания мира с Украиной
Пономарев оценил возможный переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА
Суд принял решение по подозреваемому в убийстве девушки в апарт-отеле
Не просто зять: почему Трамп доверяет Кушнеру самые деликатные вопросы
Стало известно, как укрепляется экономика Ближнего Востока
«Произошел надлом»: в Госдуме оценили психологическое состояние ВСУ
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.