Фон дер Ляйен оценила запрет нефти и газа из России Фон дер Ляйен: запрет газа из России приведет к энергонезависимости

Запрет для всех стран Евросоюза закупать в России нефть и газ приведет к энергонезависимости объединения, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, которые передает ТАСС, страны ЕС «переходят на поставки от надежных партнеров», главным образом США и Норвегии, и на выработку электричества из возобновляемых источников.

Отказ от углеродных ресурсов из России станет зарей новой эры энергонезависимости Евросоюза, — полагает фон дер Ляйен.

Согласно разъяснениям Еврокомиссии, установленные энергетические ограничения для государств Европейского союза не имеют отношения к санкциям и не зависят от разрешения конфликта на Украине. Эти меры должны оставаться действующими постоянно, фактически пока функционирует сам Европейский союз, отметили там. Несмотря на теоретическую возможность изменения или отмены запретов решением большинства членов Совета ЕС, в ближайшее время подобная инициатива маловероятна.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз может потерять свой лидирующий потенциал в экономике из-за отказа от российского газа. По его словам, Европа впадет в зависимость от энергоносителей, которые стоят дороже.