В Кремле оценили риски для Европы из-за отказа от российского газа Песков: ЕС потеряет потенциал в экономике из-за отказа от российского газа

Евросоюз может потерять свой лидирующий потенциал в экономике из-за отказа от российского газа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, Европа впадет в зависимость от энергоносителей, которые стоят дороже.

Значит, Европа будет зависеть от газа, который стоит дороже, а временами — значительно дороже, чем российский газ. <...> Что неминуемо приведет к последствиям для экономики Европы и для понижения конкурентоспособности Европы, — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе вводится поэтапный запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России. Полный запрет должен вступить в силу в конце 2026 года для СПГ и осенью 2027 года для трубопроводного газа.

До этого Евросоюз в пакете санкций включил запрет для стран объединения на закупку российского сжиженного природного газа. По данным источника, также будут ограничены перемещения дипломатов РФ по территории ЕС.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что полный отказ Европы от российского газа может привести к деиндустриализации. По его словам, ограничения на поставки спровоцируют заметный скачок цен на сырье.