20 октября 2025 в 16:56

Европе предрекли промышленный кризис в случае полного отказа от газа России

Энергетик Юшков: полный отказ Европы от газа РФ приведет ее к деиндустриализации

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полный отказ Европы от российского газа может привести к деиндустриализации, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, ограничения на поставки спровоцируют заметный скачок цен на сырье.

Заменить российские поставки можно только за счет сжиженного природного газа. Чтобы его получить, надо будет платить больше, чем готовы заплатить в Азии. Поэтому это фактор роста стоимости. Скачок цен будет зависеть от объема потребления, а он — от температуры, потому что в основном газ требуется для отопления. Будет дефицит, а это шаг к деиндустриализации Европы, потому что больше всего пострадает именно промышленный потребитель, — высказался Юшков.

Он отметил, что Европа постепенно откажется от российского газа, но долгосрочные соглашения останутся в силе. Однако, по словам Юшкова, есть интересные моменты, такие как возможный запрет на транзит газа через территорию Евросоюза в третьи страны. Энергетик пояснил, что это может привести к тому, что Венгрия и Словакия, являющиеся основными покупателями российского газа, окажутся отрезанными от поставок.

Прокачка осуществлялась из Сербии в Венгрию и Словакию. Если вдруг транзит будет запрещен, то они просто не смогут получить российский газ. Никак. Это будет означать, конечно, снижение конкуренции и рост цен, — добавил Юшков.

Ранее Европейский союз официально принял свою позицию по переговорам по проекту постановления о полном прекращении импорта российского природного газа начиная с 1 января 2028 года. Это решение было обнародовано министрами энергетики 20 октября.

газ
Евросоюз
Россия
промышленность
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
