20 октября 2025 в 13:23

Евросоюз запретит ввоз российского газа в 2028 году

Совет ЕС хочет полностью запретить импорт газа из России с 2028 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Совет Европейского союза утвердил свою переговорную позицию по проекту постановления о полном отказе от импорта российского природного газа с 1 января 2028 года. Соответствующее заявление министров энергетики было опубликовано 20 октября.

Запрет будет наложен на закупки как трубопроводного газа, так и сжиженного природного газа из России. Таким образом, Евросоюз намерен полностью отказаться от российского сырья. Утвержденный запрет будет вводиться в действие поэтапно.

Энергетически независимая Европа — это более сильная и безопасная Европа. Несмотря на то, что в последние годы мы прилагали все усилия, чтобы отказаться от российского газа и нефти, мы еще не достигли этой цели, — отметил министр по вопросам климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Аагард.

Для того, чтобы это положение вступило в силу в полном объеме, его должен утвердить Европарламент. Председатель совета начнет переговоры с парламентом, как только тот сформулирует свою позицию по поводу российского топлива.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что подрыв «Северных потоков» и отказ ЕС от российского газа ускорили смену вектора экспорта. Он отметил, что страна теперь делает ставку на более перспективных и ответственных покупателей.

Евросоюз
газ
Россия
СПГ
