20 октября 2025 в 11:20

В Европе обсуждают полный запрет поставок российских энергоносителей

Politico: страны ЕС могут запретить поставки газа из России с 20 октября

Фото: Артем Кулекин/РИА Новости

Министры энергетики стран Евросоюза 20 октября могут принять законопроект о полном запрете импорта газа из России, передает Politico. При этом, как пишет издание, инициаторы законопроекта считают, что у Венгрии и Словакии, зависящих от российских энергоносителей, было достаточно времени, чтобы найти другие источники газа.

Они (Венгрия и Словакия. — NEWS.ru) мало что сделали для диверсификации, саботировали санкции, у них было достаточно времени [для поиска других источников газа]. Другого способа, кроме как заставить их, нет, — сказано в материале.

По мнению экспертов, это решение спровоцирует удорожание энергоносителей на 5-10%. До этого власти Венгрии и Словакии неоднократно заявляли, что отказ от газа из России угрожает энергетической безопасности государств.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что подрыв «Северных потоков» и отказ ЕС от российского газа ускорили смену вектора экспорта. Он отметил, что страна теперь делает ставку на более перспективных и ответственных покупателей и развивает экспорт не только по трубопроводам, но и через СПГ. Одновременно растет внутреннее потребление: строятся газохимические предприятия и расширяется газификация городов и поселков.

