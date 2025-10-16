Путин заявил о росте экспорта газа России после подрыва «Северных потоков»

Подрыв «Северных потоков» и отказ ЕС от российского газа ускорили смену вектора экспорта, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели. При этом Россия продолжает наращивать внутреннее потребление и обеспечивать надежные поставки газа как на экспорт, так и внутри страны, сообщает пресс-служба Кремля.

Казалось бы, отказ некоторых европейских стран от российского газа, подрыв известных «Северных потоков» отрезали нас от традиционных рынков сбыта. <...> Но затем [экспорт] вновь начал расти, — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что Россия ориентируется на «более перспективных, ответственных покупателей, государства, которые действуют рационально, исходя из своих интересов». Сейчас газовая отрасль РФ развивает экспортный потенциал не только по трубопроводам, но и через СПГ. Также увеличивается внутреннее потребление: строятся газохимические предприятия в Поволжье, Сибири и на Дальнем Востоке, расширяется снабжение городов и поселков. Кроме того, за последние пять лет проложено около 100 тыс. километров сетей газораспределения.

Ранее Путин сообщил, что мировой спрос на нефть в 2025 году достигнет 104,5 млн баррелей в сутки, превысив показатели 2024 года. При этом он отметил, что добыча нефти в РФ по итогам года составит 510 млн тонн, что на 1% ниже прошлогоднего уровня.