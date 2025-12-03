Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 08:47

ЕС решил окончательно отрезать себя от российского газа

В ЕС приняли предварительное соглашение по запрету поставок газа из России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Евросоюз достиг предварительной договоренности о постепенном отказе от импорта природного газа из России, сообщается в пресс-релизе на официальном сайте Совета ЕС. Министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Огард назвал это решение значительной победой для всего региона.

Мы должны положить конец зависимости Европейского союза от российского газа, и его постоянный запрет в Евросоюз — важный шаг в правильном направлении, — сказал министр.

Согласно документу, вводится поэтапный запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из Российской Федерации. Полный запрет должен вступить в силу в конце 2026 года для СПГ и осенью 2027 года для трубопроводного газа.

Ранее сообщалось, что в ноябре объемы поставок сжиженного газа с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС составили около 12,5 млрд кубических метров. Этот показатель несколько ниже октябрьского уровня на 0,8%, однако на 33% превышает аналогичные данные ноября предыдущего года. С начала же года объем поставок СПГ в регион увеличился на 28%.

