ЕС решил окончательно отрезать себя от российского газа В ЕС приняли предварительное соглашение по запрету поставок газа из России

Евросоюз достиг предварительной договоренности о постепенном отказе от импорта природного газа из России, сообщается в пресс-релизе на официальном сайте Совета ЕС. Министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Огард назвал это решение значительной победой для всего региона.

Мы должны положить конец зависимости Европейского союза от российского газа, и его постоянный запрет в Евросоюз — важный шаг в правильном направлении, — сказал министр.

Согласно документу, вводится поэтапный запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из Российской Федерации. Полный запрет должен вступить в силу в конце 2026 года для СПГ и осенью 2027 года для трубопроводного газа.

Ранее сообщалось, что в ноябре объемы поставок сжиженного газа с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС составили около 12,5 млрд кубических метров. Этот показатель несколько ниже октябрьского уровня на 0,8%, однако на 33% превышает аналогичные данные ноября предыдущего года. С начала же года объем поставок СПГ в регион увеличился на 28%.