23 декабря 2025 в 10:26

Таможенники из России и Белоруссии сорвали наркодоставку на 400 млн рублей

Таможенники из РФ и Белоруссии пресекли канал ввоза особо крупных партий гашиша

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сотрудники российских и белорусских правоохранительных органов выявили и перекрыли транснациональный канал поставки гашиша в РФ, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России. Злоумышленники использовали для контрабанды грузовики с высокотехнологичными тайниками, следуя маршрутом из Евросоюза через территорию Белоруссии.

Операцию провели сотрудники ФТС, ФСБ и МВД России совместно с ГТК Белоруссии. В результате силовикам удалось перехватить большегруз с партией наркотика массой свыше 135 кг. Рыночная стоимость изъятого гашиша оценивается в 400 млн рублей.

В настоящее время задержаны восемь участников организованной преступной группы, в которую входили граждане России и Белоруссии. Среди них — исполнители, пособники и получатели запрещенных веществ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о контрабанде наркотиков, организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 229.1 УК РФ), и покушении на их сбыт (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Фигурантам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в Адыгее вынесли приговор двум организаторам крупного наркопроизводства: каждому из них дали по 15,5 года тюрьмы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Россия
Белоруссия
таможня
наркотики
гашиш
поставки
