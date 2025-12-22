Новый год-2026
22 декабря 2025

Россия нарастила импорт винограда из Китая до рекордного уровня

В ноябре из Китая в Россию было завезено 9,3 тыс. тонн винограда

В ноябре 2025 года импорт винограда из Китая в Россию достиг рекордного объема, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможенной службы. За месяц в страну было ввезено 9,3 тыс. тонн этой продукции. Речь идет о сорте «шайн мускат».

Месячный показатель экспорта из Китая вырос в 1,4 раза. В годовом исчислении рост оказался более чем трехкратным, что является максимальным значением за всю историю торговых отношений между двумя странами. Рост в денежном выражении оказался еще более значительным. Стоимость месячных поставок увеличилась в 1,8 раза, а годовой показатель вырос в 3,6 раза, достигнув рекордной суммы в $17,4 млн (1,4 млрд рублей).

Суммарно за одиннадцать месяцев 2025 года Китай поставил в Россию 41,1 тыс. тонн винограда. Этот объем в 2,5 раза превышает общий показатель за весь предыдущий, 2024 год.

Ранее сообщалось, в период с января по ноябрь 2025 года Россия увеличила импорт китайских мандаринов до рекордного уровня. За 11 месяцев текущего года поставки данных фруктов из КНР возросли на 16%. В денежном выражении показатель вырос до $78,1 млн (6,3 млрд рублей).

