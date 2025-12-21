Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 15:15

Порадует глаз и желудок: салат «Изабелла» — роскошь вкусов под виноградным покровом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Салат «Изабелла» идеально подойдет для встречи Нового года. Он порадует глаз и желудок и не оставит равнодушным ни одного гостя!

Вкус получается утонченным и многогранным: нежная курица, сливочные яйца и сыр, пикантная хрустящая ореховая текстура и завершающая свежая, сочная сладость винограда создают потрясающую гармонию. Настоящая роскошь вкусов под виноградным покровом!

Вам понадобится: 300 г отварного куриного филе (мелко нарезать или разобрать на волокна), 4 вареных яйца (натереть на мелкой терке), 100 г грецких орехов (подсушить на сковороде и измельчить в крошку), 150 г твердого сыра (натереть), майонез, 200–250 г винограда (лучше без косточек, разрезать каждую ягоду пополам вдоль). Салат выкладывается слоями на плоское блюдо, каждый слой, кроме последнего, слегка промазывается майонезом: 1-й — разобранное на волокна куриное филе, 2-й — тертые яйца, 3-й — измельченные грецкие орехи, 4-й — тертый сыр. Дайте салату немного пропитаться в холодильнике (30–60 минут). Непосредственно перед подачей плотно, чешуйками, выложите поверх салата половинки винограда, начиная с внешнего края и двигаясь к центру, чтобы полностью покрыть всю поверхность сырного слоя.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Сосновая шишка» с курицей и миндалем: красивый вид и незабываемые вкусовые ощущения.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат с чипсами обожают и дети, и взрослые: вкуснейшая закуска на Новый год
Общество
Салат с чипсами обожают и дети, и взрослые: вкуснейшая закуска на Новый год
Апельсиновый сок без соковыжималки за 5 минут: кухонный способ, которым я пользуюсь, когда техника подводит
Общество
Апельсиновый сок без соковыжималки за 5 минут: кухонный способ, которым я пользуюсь, когда техника подводит
Батончики больше не покупаю — готовлю дома ПП-флэпджек: делюсь британским рецептом с орехами
Общество
Батончики больше не покупаю — готовлю дома ПП-флэпджек: делюсь британским рецептом с орехами
Салат с чипсами обожают и дети, и взрослые: вкуснейшая закуска на Новый год
Общество
Салат с чипсами обожают и дети, и взрослые: вкуснейшая закуска на Новый год
Ни один Новый год без салата «Самарканд». Простой и очень вкусный, после тазов с оливье — как глоток свежего воздуха
Общество
Ни один Новый год без салата «Самарканд». Простой и очень вкусный, после тазов с оливье — как глоток свежего воздуха
салаты
рецепты
застолье
виноград
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В работе РЖД зафиксировали массовый сбой
Новую группу разведчиков ВСУ с оружием НАТО ликвидировали в Купянске
Политолог ответил, стоит ли Зеленскому ждать смены власти в Конгрессе США
Российская делегация высоко оценила итоги встречи шерп G20 в США
Россиянин объявил себя банкротом после лечения кота на 300 тыс. рублей
СКР начал расследование после скандала с нападением на журналистов
Путин запланировал совещание по госпрограмме вооружений
«Мозги где забыла?»: фигурист Галлямов унизил журналистку из-за звонка
Полиция нашла школьницу, пропавшую в Омске в лютый мороз
Ударившего девушку ногой в живот тренера выгнали с работы
Зимний туман и холод до -14? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
В России обрушились на Запад за «игры» в конец света
Что подать к виски: гид по правильным закускам для истинных ценителей
Мужчины пришли кататься на аттракционах и превратились в «летучих мышей»
Кержаков привел доказательства, что ФИФА перепишет на него гол 2005 года
Орбан назвал единственный способ укрепить Украину
Сколько бокалов вина вам положено: высчитываем свою норму за столом
Таможенники провели «разведку» на вставшем у берегов Швеции судне из РФ
Колумбия ввела чрезвычайный налог для богатых
Раскрыта причина отмены популярного новогоднего шоу в Екатеринбурге
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.