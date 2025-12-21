Порадует глаз и желудок: салат «Изабелла» — роскошь вкусов под виноградным покровом

Салат «Изабелла» идеально подойдет для встречи Нового года. Он порадует глаз и желудок и не оставит равнодушным ни одного гостя!

Вкус получается утонченным и многогранным: нежная курица, сливочные яйца и сыр, пикантная хрустящая ореховая текстура и завершающая свежая, сочная сладость винограда создают потрясающую гармонию. Настоящая роскошь вкусов под виноградным покровом!

Вам понадобится: 300 г отварного куриного филе (мелко нарезать или разобрать на волокна), 4 вареных яйца (натереть на мелкой терке), 100 г грецких орехов (подсушить на сковороде и измельчить в крошку), 150 г твердого сыра (натереть), майонез, 200–250 г винограда (лучше без косточек, разрезать каждую ягоду пополам вдоль). Салат выкладывается слоями на плоское блюдо, каждый слой, кроме последнего, слегка промазывается майонезом: 1-й — разобранное на волокна куриное филе, 2-й — тертые яйца, 3-й — измельченные грецкие орехи, 4-й — тертый сыр. Дайте салату немного пропитаться в холодильнике (30–60 минут). Непосредственно перед подачей плотно, чешуйками, выложите поверх салата половинки винограда, начиная с внешнего края и двигаясь к центру, чтобы полностью покрыть всю поверхность сырного слоя.

