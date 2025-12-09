ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 23:01

Салат «Сосновая шишка» с курицей и миндалем: красивый вид и незабываемые вкусовые ощущения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте к празднику невероятно красивый и вкусный слоеный салат «Сосновая шишка», который станет главным украшением вашего стола.

Вкус этого салата — удивительное сочетание нежной копченой курицы, пикантных соленых огурцов, сливочных плавленых сырков и хрустящего миндаля. Этот салат не только отличается красивым видом, но и подарит незабываемые вкусовые ощущения!

Вам понадобится: 3 отварные картофелины, 2 соленых огурца, 1 красная луковица, 300 г копченой курицы, 3 яйца, 2 плавленых сырка, 150–200 г миндаля, майонез. Картофель и яйца натрите на терке, огурцы и курицу нарежьте мелкими кубиками, лук — полукольцами. Выкладывайте салат на блюде слоями, придавая овальную форму: картофель (смазать майонезом), соленые огурцы, красный лук, копченая курица (смазать майонезом), яйца, тертые плавленые сырки (смазать майонезом). Украсьте салат миндалем, вставляя орехи под углом, чтобы создать эффект чешуек. Дайте ему пропитаться 2–3 часа в холодильнике.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Аленький цветочек» с гранатом: изумительный вкус — если бы не варка грудки, готовился бы за 5 минут.

Проверено редакцией
Читайте также
Новогодний эксперимент: «Медвежья шубка» с изумрудным акцентом
Семья и жизнь
Новогодний эксперимент: «Медвежья шубка» с изумрудным акцентом
Селедка под зеленой шубой — нежная и воздушная: классика в новой интерпретации
Общество
Селедка под зеленой шубой — нежная и воздушная: классика в новой интерпретации
Закуска «Новогодний венок» из сырных шариков: вкусный декор для праздничного стола
Общество
Закуска «Новогодний венок» из сырных шариков: вкусный декор для праздничного стола
Мясо по-французски с баклажанами: горячее для особого случая, которое готовится само в духовке
Общество
Мясо по-французски с баклажанами: горячее для особого случая, которое готовится само в духовке
«Медвежья шубка» перевернута с ног на голову: рецепт с фетой
Семья и жизнь
«Медвежья шубка» перевернута с ног на голову: рецепт с фетой
салаты
рецепты
Новый год
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приметы 10 декабря — Знамение и Роман Чудотворец: просим здоровья
Почти полсотни БПЛА попытались атаковать Россию за шесть часов
Люксовые вещи и Вера Брежнева в подарок: как живут дети и внуки Тулеева
Пропавшие в Турции россиянка с сыном вернулись в Москву
Суд в Испании приостановил дело о смерти российского летчика-предателя
Во Франции считают, что Трамп нанес по Зеленскому последний удар
Секрет моей «Медвежьей шубки»: добавляю ореховую крошку!
Natan раскрыл, когда уйдет из Black Star вслед за Кокой
Стало известно, что зять Трампа подумал о Зеленском еще в 2019 году
«Тянет на лыжню»: Домрачева о Бьорндалене, детях и жизни на три страны
Призванные против своей воли в ряды ВСУ два брата погибли в зоне СВО
Небензя рассказал, кто продвигает удары по инфраструктуре
В России подготовили второй пакет мер для защиты граждан от мошенников
Новогодний эксперимент: «Медвежья шубка» с изумрудным акцентом
«Всеми силами»: Небензя рассказал, что пытается сделать Зеленский
США дали Зеленскому дни на ответ по мирному плану Трампа
Итоги первой части сезона РПЛ: разбор полетов от Пономарева и Булыкина
Вяльбе анонсировала блокировку Telegram в России
Многодетный педофил вонзил палку в половые органы школьницы
Небензя раскрыл настроения жителей Украины
Дальше
Самое популярное
Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.