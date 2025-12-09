Салат «Сосновая шишка» с курицей и миндалем: красивый вид и незабываемые вкусовые ощущения

Приготовьте к празднику невероятно красивый и вкусный слоеный салат «Сосновая шишка», который станет главным украшением вашего стола.

Вкус этого салата — удивительное сочетание нежной копченой курицы, пикантных соленых огурцов, сливочных плавленых сырков и хрустящего миндаля. Этот салат не только отличается красивым видом, но и подарит незабываемые вкусовые ощущения!

Вам понадобится: 3 отварные картофелины, 2 соленых огурца, 1 красная луковица, 300 г копченой курицы, 3 яйца, 2 плавленых сырка, 150–200 г миндаля, майонез. Картофель и яйца натрите на терке, огурцы и курицу нарежьте мелкими кубиками, лук — полукольцами. Выкладывайте салат на блюде слоями, придавая овальную форму: картофель (смазать майонезом), соленые огурцы, красный лук, копченая курица (смазать майонезом), яйца, тертые плавленые сырки (смазать майонезом). Украсьте салат миндалем, вставляя орехи под углом, чтобы создать эффект чешуек. Дайте ему пропитаться 2–3 часа в холодильнике.

