Салат «Аленький цветочек» с гранатом: изумительный вкус — если бы не варка грудки, готовился бы за 5 минут

Попробуйте невероятно вкусный и быстрый в приготовлении салат «Аленький цветочек» с изумительным вкусом. Если бы не варка куриной грудки, он бы готовился всего за 5 минут!

Вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 1 банка красной консервированной фасоли, 1 крупный гранат, 100 г ядер грецких орехов, пучок свежей петрушки и майонез для заправки. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками. Гранат очистите, отделив зерна. Грецкие орехи слегка подсушите на сухой сковороде и крупно порубите. Петрушку мелко нарежьте. В просторной миске смешайте курицу, фасоль (предварительно слив жидкость), большую часть гранатовых зерен и грецких орехов, добавьте петрушку. Заправьте салат майонезом по вкусу и аккуратно перемешайте. При подаче можно выложить салат горкой и украсить оставшимися гранатовыми зернами и орехами.

Вкус этого салата — это идеальный баланс текстур и вкусов: нежная курица, мягкая фасоль, хрустящие орехи, сочные и сладковатые гранатовые зерна и свежая зелень. Это сытное, праздничное и очень красивое блюдо.

